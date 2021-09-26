Боррель призвал Белград и Приштину к немедленной деэскалации в Северном Косове

Белград и Приштина должны немедленно разрядить обстановку в Северном Косове, вывести оттуда силы спецназначения и ликвидировать

блокпосты. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по ситуации в регионе.

«Сербия и Косово должны без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе

путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов. Любые дальнейшие

провокации или односторонние и не скоординированные действия будут неприемлемы», —

отметил Боррель, подчеркнув, что находится по этой теме в контакте с генсеком НАТО.