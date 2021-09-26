В Тверской области автоматика остановила четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции

Выводы предстоит сделать специалистам, которые сейчас работают с полученными данными. Пресс-служба Росатома сообщает, что радиационный фон в районе станции не превышает естественных значений. Нарушений условий безопасности и пределов работы техники не выявлено. Остальные энергоблоки продолжают работать в штатном режиме. Портал Газета.ру напоминает о том, что в сентябре этого года на станции проводилась тренировка, сценарий которой был весьма схож со случившемся. Один из энергоблоков предполагалось полностью обесточить, имитируя аварию, а затем задействовать передвижную аварийную технику. В 2020 году на Калининской АЭСЧ случилось задымление при включении дизель-генератора.

Калининская АЭС расположена в 350 километрах от Москвы. Каждый из ее четырех энергоблоков способен вырабатывать тысячу мегаватт электроэнергии.