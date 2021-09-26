телеканал i24: Министр иностранных дел Израиля тайно провел тайные переговоры с королем Иордании

Министр иностранных дел Израиля, как утверждает местный телеканал i24, тайно провел тайные переговоры с королем Иордании.

На них обсуждали напряженную ситуацию вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, которая привела в мае к столкновениям палестинцев и израильской полицией в Старом городе. А также к новому конфликту на границе с сектором Газа. По данным телеканала, активные контакты между соседними государствами возобновились после прихода к власти в Израиле нового правительства во главе с Нафтали Беннетом.

