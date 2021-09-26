Три человека погибли в результате железнодорожной аварии в США. Несколько получили ранения

На севере штата Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд. Что стало причиной аварии – пока в полиции не говорят. Сообщается, что по меньшей мере один вагон опрокинулся, на месте аварии уже находятся спасатели и ремонтные бригады. В свою очередь, специалисты обращают внимание, что из-за недофинансирования на железных дорогах США нередко встречаются аварии со смертельным исходом.

