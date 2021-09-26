Московские власти пригрозили закрыть за нарушение противокоронавирусных требований торговый центр «Метрополис» на Ленинградском шоссе. В ходе проверки там было обнаружено большое количество посетителей без масок, — сказали агентству Интерфакс в столичной администрации. Также без средств защиты работал персонал торгового центра, либо маски были надеты неправильно, — говорят чиновники. Владельцам центра грозит крупный штраф, поскольку администрация, как настаивают в мэрии, никак не повлияла на ситуацию.

