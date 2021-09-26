В Москву к концу следующей недели придет сухая солнечная погода, — говорят метеорологи

Днем потеплеет до 15 градусов. В то же время, по словам специалистов, это нельзя назвать бабьим летом в его классическом понимании. Ближайшие два дня в центральной части европейской России небо останется пасмурным, периодически будут идти дожди и дуть холодный северный ветер.

