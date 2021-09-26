Жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом, увезли в неизвестном направлении из СИЗО

Об этом сообщает его адвокат. Он предполагает, что подзащитного отправили на принудительное лечение. На этой неделе Верховный суд Якутии отказался в жалобе Габышева на решение поместить его в психиатрический стационар. Судьи под председательством Анджелы Стрекаловской, по словам защитников, не стали заслушивать доводы о том, что Габышев не применял насилие к сотрудникам Росгвардии, которые его задерживали. Габышев стал известен после того, как предпринял несколько попыток пешком дойти до Москвы, чтобы у стен Кремля провести акцию против президента Владимира Путина.

