Правозащитница Валентина Чупик, которую накануне задержали в московском аэропорту Шереметьево, вышла на связь

Сообщение от нее получила журналист Гала Петри. Она написала в своем фейсбуке, что сейчас Чупик находится в спецприемнике. Она так и не смогла встретиться со своим адвокатом и предположила, что его попросту не пустили. Накануне сотрудники ФСБ выдали правозащитнице, которая оказывала помощь мигрантам, документ, где говорилось, что Чупик запрещено въезжать в Россию в течение тридцати лет. Ее собираются депортировать в Узбекистан, гражданкой которого правозащитница является. Ее коллеги говорят, что на родине Чупик грозит опасность.

