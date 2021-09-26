Шеф-редактор The Insider* Доброхотов: Слова Лаврова о российских ЧВК подтверждают существование наемничества в стране

Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об обращении властей Мали к российским частным военным компаниям подтверждают существование наемничества в стране. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор интернет-издания The Insider* Роман Доброхотов.

«Думаю, что Лавров нечаянно проговорился, поскольку до этого момента всем было очевидно, что российские частные военные компании работают практически во всех регионах мира, но их стыдливо называли ЧОПами, то есть охранными предприятиями, хотя они открыто участвовали в военных действиях. Это касалось Сирии, многих стран Африки, Украины и других регионов», — сказал он.

Как напомнил Р.Доброхотов, по российскому законодательству наемничество является уголовным преступлением. «Поэтому по-хорошему всех людей, которые возвращаются в Россию после таких операций, надо арестовывать и судить. Но государство не хочет относиться к ним как ЧВК, поскольку по сути они в этих регионах выполняют функции помощников Министерства обороны. То есть какие-то вещи Минобороны стесняется сделать самостоятельно и, чтобы не нести за это ответственность, выставляет впереди себя ЧВК», — пояснил журналист.

Р.Доброхотов считает, что «оговорка Лаврова может иметь политические последствия, но он всегда может сказать, что имел в виду не ЧВК, а ЧОПы». «Но, с точки зрения международного имиджа, это очень досадная проговорка, поскольку в течение стольких лет Россия старалась всячески дистанцироваться от ЧВК, а тут, получается, что сам министр иностранных дел де-факто все признал», — заключил он.

*— власти РФ считают иностранным агентом