В Екатеринбурге задержали оппозиционных активистов, которые накануне вышли на пикет против фальсификаций на выборах в Госдуму.

Полиция нагрянула к лимоновцам, одного из них избили. Всего в автозаке оказалось 9 человек, в том числе несовершеннолетняя. Об этом задержанные рассказали правозащитному проекту ОВД-инфо. К одному из них Кириллу Имашеву полицейские применили силу. Когда он вышел в магазин, к нему подбежали силовики, позже друзья активиста увидели, что ему разбили лицо. По данным ОВД-инфо всех задержанных привезли в Центр по противодействию экстремизму, к молодым людям – большинство из них студенты – не пускают адвоката. Связь с задержанными пропала, сообщает интернет-издание znak.com. Членами партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» полицейские заинтересовались после вчерашней согласованной акции в Екатеринбурге. Активисты вышли на пикет, который проводили местные коммунисты, всего в нём по оценкам региональных изданий участвовало 200 человек. Соратники Лимонова держали плакаты с критикой власти и прошедших выборов. Активисты также призывали отменить электронное и трёхдневное голосование. Позже около 15 лимоновцев провели свой пикет.

Троих задержанных, как только что стало известно, отпустили из центра по противодействию экстремизму. «Другая Россия» — незарегистрированная партия, которую учредили члены запрещенной Национал-большевистской партии, созданной Лимоновым.