Снегопад обрушился на ряд регионов Западной Сибири. В Кемерово повалило несколько деревьев, сообщается о затруднениях на дорогах. В то же время, о перебоях с энергоснабжением сведений пока не поступало. Ожидается, что этот снег скоро растает. В Новосибирске прошел дождь со снегом, однако, к понедельнику в регионе может потеплеть, — говорят синоптики.