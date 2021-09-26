Снегопад обрушился на ряд регионов Западной Сибири. В Кемерово повалило несколько деревьев, сообщается о затруднениях на дорогах. В то же время, о перебоях с энергоснабжением сведений пока не поступало. Ожидается, что этот снег скоро растает. В Новосибирске прошел дождь со снегом, однако, к понедельнику в регионе может потеплеть, — говорят синоптики.
2021-09-26T15:05:49+03:00
2021-09-26T15:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 26 сентября 2021
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