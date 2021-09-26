Участники антивоенных организаций сегодня проводят мероприятия по случаю дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Как напомнили в ООН, это является одной из старейших целей самой организации. Тем не менее, по данным ее экспертов, в арсеналах разных стран насчитывается более 13 тысяч единиц ядерного оружия. Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов сказал «Эху», что сегодня невозможно представить мир без вооружения такого уровня.
Арбатов подчеркнул, что крупнейшие ядерные державы вряд ли в ближайшее время предпримут какие-либо шаги по ядерному разоружению.
Участники антивоенных организаций проводят мероприятия по случаю дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
Участники антивоенных организаций сегодня проводят мероприятия по случаю дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Как напомнили в ООН, это является одной из старейших целей самой организации. Тем не менее, по данным ее экспертов, в арсеналах разных стран насчитывается более 13 тысяч единиц ядерного оружия. Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов сказал «Эху», что сегодня невозможно представить мир без вооружения такого уровня.