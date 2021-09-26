Болельщики «Спартака» повернулись спиной к стадиону в начале субботнего матча своей команды с клубом «Уфа». Таким образом они выразили недовольство ситуацией, которая сложилась вокруг столичной команды. В ходе встречи фанаты освистывали игроков красно-белых, — передает агентство ТАСС. Сам матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Клуб поднялся на 8 место в турнирной таблицы Премьер-лиги.