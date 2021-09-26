Более ста населенных пунктов в 12 районах Дагестана остались без света. Причиной стали многочисленные аварии на линиях электропередачи, — сказали агентству Интерфакс в республиканском управлении МЧС. Когда будет восстановлено энергоснабжение – не уточняется. На днях на юго-западные районы Дагестана обрушился сильный дождь с ветром. Сообщалось о том, что они вызвали селевые потоки. Повреждены дома, было прервано транспортное сообщение. О пострадавших и погибших информация не поступала.