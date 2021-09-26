Более ста населенных пунктов в 12 районах Дагестана остались без света. Причиной стали многочисленные аварии на линиях электропередачи, — сказали агентству Интерфакс в республиканском управлении МЧС. Когда будет восстановлено энергоснабжение – не уточняется. На днях на юго-западные районы Дагестана обрушился сильный дождь с ветром. Сообщалось о том, что они вызвали селевые потоки. Повреждены дома, было прервано транспортное сообщение. О пострадавших и погибших информация не поступала.
2021-09-26T14:33:34+03:00
2021-09-26T14:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 26 сентября 2021
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