Афганские талибы возвращаются к практике устрашения, которой они пользовались в девяностые годы. Американское агентство Ассошиэйтед пресс сообщает о том, что в городе Герат на западе страны боевики группировки выставили на всеобщее обозрение тело убитого ими человека. Официальные лица «Талибана» настаивают, что он и еще несколько афганцев были застрелены во время полицейской операции. Их подозревали в похищении людей. «Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен. Между тем, группировка уже полтора месяца, как эта группировка захватила власть в Афганистане.