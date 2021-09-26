Афганские талибы возвращаются к практике устрашения, которой они пользовались в девяностые годы. Американское агентство Ассошиэйтед пресс сообщает о том, что в городе Герат на западе страны боевики группировки выставили на всеобщее обозрение тело убитого ими человека. Официальные лица «Талибана» настаивают, что он и еще несколько афганцев были застрелены во время полицейской операции. Их подозревали в похищении людей. «Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен. Между тем, группировка уже полтора месяца, как эта группировка захватила власть в Афганистане.
2021-09-26T14:33:09+03:00
2021-09-26T14:33:09+03:00
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14:33, 26 сентября 2021
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