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14:32, 26 сентября 2021

Кремль надеется на то, что новое немецкое правительство сохранит прежнюю позицию в вопросах внешней политики

Кремль надеется на то, что новое немецкое правительство сохранит прежнюю позицию в вопросах внешней политики и, в частности, по проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Германии сегодня проходят парламентские выборы, после чего будет сформировано новое правительство. Впервые за 16 лет в кресле премьер-министра будет новый человек, поскольку действующий канцлер Ангела Меркель не участвует в избирательной кампании.


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