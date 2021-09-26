Кремль надеется на то, что новое немецкое правительство сохранит прежнюю позицию в вопросах внешней политики и, в частности, по проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Германии сегодня проходят парламентские выборы, после чего будет сформировано новое правительство. Впервые за 16 лет в кресле премьер-министра будет новый человек, поскольку действующий канцлер Ангела Меркель не участвует в избирательной кампании.