Кремль надеется на то, что новое немецкое правительство сохранит прежнюю позицию в вопросах внешней политики и, в частности, по проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Германии сегодня проходят парламентские выборы, после чего будет сформировано новое правительство. Впервые за 16 лет в кресле премьер-министра будет новый человек, поскольку действующий канцлер Ангела Меркель не участвует в избирательной кампании.
2021-09-26T14:32:14+03:00
2021-09-26T14:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 26 сентября 2021
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