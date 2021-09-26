Задержанные в Екатеринбурге участники протестной акции перестали выходить на связь, — пишет интернет-издание «Знак». 9 активистов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» доставили в МВД после согласованного пикета КПРФ против итогов думских выборов. Он прошел еще накануне. К активистам, между тем, не пускают адвоката. Соратники задержанных утверждают, что одного из них избили силовики. В полиции ситуацию не комментируют.
2021-09-26T14:30:50+03:00
2021-09-26T14:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 26 сентября 2021
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