В России зафиксировано почти 22 с половиной тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Положительные тесты отметили во всех 85 регионах страны. Почти 8 процентов россиян переносят заболевание без клинических проявлений. Наименьшие темпы прироста — в республике Алтай, Бурятии и в Магаданской области. В Москве снова более трех тысяч новых случаев КОРВИД-19. В Петербурге более двух тысяч заболевших. Четырехзначные показатели дает и Московская область. При этом около 14 000 россиян закрыли больничные. В целом по России 805 летальных исходов. Это меньше чем накануне, когда отмечались самые высокие показатели с начала пандемии.

Всего за период пандемии в России КОВИД-19 по официальным данным перенесли почти 7 с половиной миллиоан человек.