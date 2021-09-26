Депутат: Власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК, а не к властям РФ

Власти Мали обратились за помощью в борьбе против террористов именно к российской частной военной компании, а не к официальным властям России, из-за того, что ей требуется меньше времени на получение различных разрешений. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Очевидно, чтобы иметь меньше обязательств, потому что частные военные компании могут реализовать все гораздо быстрее, чем государственные, потому что это требует прохождения различных инстанций и получения разрешений», — пояснил он.

А.Чепа предположил, что власти Мали могли обратиться не только к России, так как африканские страны обращаются за помощью «веерно», и рассчитывают на того, кто поможет.

Как сообщалось, власти Мали обратились к российской частной военной компании с просьбой помочь в борьбе против террористов. Премьер-министр Шогель Кокалла Майга отметил, что внешняя поддержка Мали со стороны Франции существенно сокращается. Завершается операция «Бархан», которая длилась несколько лет и была направлена против исламских террористических группировок. Так как военные из региона уходят, перед страной стоит задача заполнить этот пробел.