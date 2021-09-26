Международная федерация санного спорта запретила проводить в России чемпионат мира по одной из дисциплин – натурбану. Это связано с решением спортивного арбитражного суда, который ввел санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. Еще накануне участники конгресса международной организации приняли решение о проведении турнира в 2023 году в Москве, однако, правление федерации, как передает агентство ТАСС, с этим не согласилось. Согласно постановлению суда, российские спортсмены до конца следующего года на чемпионатах мира и Олимпиадах выступают без гимна и флага страны. Кроме того, Россию лишили права претендовать на проведение чемпионатов мира.
2021-09-26T14:05:16+03:00
2021-09-26T14:05:16+03:00
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14:05, 26 сентября 2021
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