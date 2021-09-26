МВД России работает над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев. Ее планируют запустить через два года. Рассказали агентству ТАСС в ведомстве. Такая система должна объединить ресурсы, где хранятся биометрические данные граждан. Ранее в МВД обращали внимание, что подобная база данных поможет в идентификации личности и неопознанных тел.