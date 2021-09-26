МВД России работает над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев. Ее планируют запустить через два года. Рассказали агентству ТАСС в ведомстве. Такая система должна объединить ресурсы, где хранятся биометрические данные граждан. Ранее в МВД обращали внимание, что подобная база данных поможет в идентификации личности и неопознанных тел.
2021-09-26T14:04:43+03:00
2021-09-26T14:04:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909896-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:04, 26 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Премьер-министр Мали объяснил обращение к российской ЧВК уходом из страны французских военных Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Шогель Кокалла Майга сказал, что теперь властям нужно «заполнить пробел», который безусловно возникнет после сворачивания антитеррористической операции «Бархан»...