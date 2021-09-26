Глава российского МИДа Сергей Лавров подтвердил обращение западноафриканского государства Мали к частной военной компании из России. Он стал первым из высокопоставленных российских чиновников, кто употребил такой термин, — отмечают наблюдатели. Лавров сказал, что бойцы этой компании действуют в Мали на законной основе, но официальная Москва не имеет к этому никакого отношения. Руководитель интернет-издания Инсайдер*, журналист-расследователь Роман Доброхотов считает, что высказывание Лаврова подтверждает тот факт, что российские наемники действуют по всему миру.

В то же время, Доброхотов предполагает, что громкого скандала выступление Лаврова не вызовет, а сам министр впоследствии может сказать, что он оговорился.

* — российские власти считают иностранным агентом.