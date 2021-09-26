Депутат от КПРФ Енгалычева по-прежнему опасается выходить из Мосгордумы из-за вероятности задержания

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева по-прежнему опасается выходить из здания столичного парламента из-за вероятности быть задержанной. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я пока так и нахожусь в Мосгордуме. Ушла полиция или нет – на сегодняшний момент я не знаю. Еще вчера вечером приезжали коллеги и смотрели: они так и стояли, караулили в переулках. Пока жду информации, чтобы кто-то объехал, посмотрел: действительно ли они уехали, и можно ли выходить», — рассказала Е.Енгалычева.

Депутат напомнила, что полиция начала преследовать ее еще 24 сентября, когда днем, после ее прихода в Мосгордуму, «на всех входах и выходах появились сотрудники МВД». «Ловят депутатов Мосгордумы, кандидатов в депутаты Госдумы, но в основном тех, кто был 20 числа на Пушкинской площади, а меня там не было, потому что я работала до ночи в штабе по наблюдению. Соответственно, я только утром пришла домой и физически не могла себе позволить куда-то пойти — я просто отсыпалась в тот момент», — отметила Е.Енгалычева.

При этом депутат добавила, что «каких-либо призывов приходить на эту встречу она не писала». «Я не говорила, что «приходите, я приглашаю или призываю» — ничего подобного не было. А в качестве информирования, как любое СМИ пишет о том, что происходило 20 числа, и что Валерий Рашкин пригласил — это я аккуратно писала. Но это не призыв. Как можно это подтянуть под какую-то ответственность? Я не понимаю. И самое главное я не понимаю, как такое количество сотрудников полиции сейчас брошено на оппозиционных депутатов и кандидатов в депутаты? Ситуация дикая», — заключила Е.Енгалычева.