Жителей немецкого города Вупперталь призвали временно воздержаться от посещения избирательных участков

Жителей немецкого города Вупперталь на западе страны призвали временно воздержаться от посещения избирательных участков. Это связано с тем, что в одном из районов обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Людей просят оставаться в квартирах. При этом сами избирательные участки, которые находятся неподалеку, не закрывали, — передает немецкое агентство DPA. В Германии сегодня проходят парламентские выборы. От их результата зависит, кто станет новым канцлером страны. Нынешняя глава правительства Ангела Меркель при этом покидает свой пост.
2021-09-26T13:34:49+03:00
2021-09-26T13:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 26 сентября 2021
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