Жителей немецкого города Вупперталь призвали временно воздержаться от посещения избирательных участков

Жителей немецкого города Вупперталь на западе страны призвали временно воздержаться от посещения избирательных участков. Это связано с тем, что в одном из районов обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Людей просят оставаться в квартирах. При этом сами избирательные участки, которые находятся неподалеку, не закрывали, — передает немецкое агентство DPA. В Германии сегодня проходят парламентские выборы. От их результата зависит, кто станет новым канцлером страны. Нынешняя глава правительства Ангела Меркель при этом покидает свой пост.