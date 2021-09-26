Власти Мали пояснили, что обратились за помощью к российским наемникам из-за ухода французских войск.

Власти африканского государства Мали пояснили, что обратились за помощью к российским наемникам из-за ухода французских войск. Глава правительства этой страны сказал на генеральной ассамблее ООН, что Париж поставил их перед фактом, в результате чего Мали оказалась в «подвешенном состоянии». Французские военные проводили здесь операцию против исламистских группировок и сепаратистов на севере страны. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что власти Мали попросили помощи у частной военной компании. Он стал первым высокопоставленным российским чиновником, кто употребил термин «частная военная компания». В то же время, Лавров отрицает связь Кремля с такой сделкой. Между тем, в российском законодательстве существует статья Уголовного кодекса о наемничестве, под которую формально попадает деятельность бойцов подобных структур, — напоминают эксперты.
2021-09-26T13:34:12+03:00
2021-09-26T13:34:12+03:00
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13:34, 26 сентября 2021
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