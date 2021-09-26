В Москве второй день подряд фиксируют более трех тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Всего в стране выявлено почти 22 с половиной тысячи новых случаев, — следует из данных оперативного штаба. Шестой день подряд суточная смертность от коронавируса превышает 800 человек. Подъем заболеваемости в России, согласно официальным данным, отмечается последнюю неделю. Власть объясняет это окончанием отпусков, началом учебного года, а также наступлением осеннего сезона.

