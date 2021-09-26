Автоматика остановила работу четвертого энергоблока Калининской АЭС в Тверской области. Сейчас специалисты выясняют причины срабатывания системы, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя Росэнергоатома. В компании заверили, что нарушения условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон в районе станции находится в пределах нормы. Три остальных энергоблока работают.