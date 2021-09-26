Автоматика остановила работу четвертого энергоблока Калининской АЭС в Тверской области. Сейчас специалисты выясняют причины срабатывания системы, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя Росэнергоатома. В компании заверили, что нарушения условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Радиационный фон в районе станции находится в пределах нормы. Три остальных энергоблока работают.
2021-09-26T13:31:44+03:00
2021-09-26T13:31:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909880-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 26 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Премьер-министр Мали объяснил обращение к российской ЧВК уходом из страны французских военных Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Шогель Кокалла Майга сказал, что теперь властям нужно «заполнить пробел», который безусловно возникнет после сворачивания антитеррористической операции «Бархан»...