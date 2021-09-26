В Германии проходит голосование на выборах в бундестаг. По их итогам новый парламент выберет канцлера. Нынешние выборы – первые с начала века без Ангелы Меркель. Действующая глава правительства решила сложить полномочия.

Около 300 избирательных участков открылись по всей стране в 8 часов утра местного времени. Более 60 миллионов немцев старше 18 лет имеют право выбрать одну из 47 партий. Многие граждане предпочли отдать свой голос по почте. Из-за пандемии коронавируса впервые их число превысило треть избирателей. Бюллетень для голосования письмом было необходимо заказать в своем районе. Сбор голосов закончился в пятницу.

Все граждане обязательно заранее по почте получают сообщение о выборах с указанием избирательного участка, где его надо предъявить. В противном случае необходимо удостоверить свою личность. В каждом участке работают добровольные помощники. Для соблюдения тайны голосования нужно воспользоваться кабинами. Фотографировать бюллетени запрещено. В этом случае избирательная комиссия откажется их принимать.

Конституционный суд ФРГ шесть лет назад запретил электронное голосование. Оно исключает контроль со стороны избирателей и подвержено манипуляциям. Камер видеонаблюдения на участках нет. Любой гражданин ФРГ или иностранец имеет право без предварительной регистрации наблюдать за подсчетом голосов на каждом избирательном участке.

Согласно последним опросам, лидерство, хоть и с небольшим перевесом, удерживала Социал-демократическая партия. Первые экзитполы опубликуют в 19 часов по московскому времени.