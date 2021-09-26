Дуров утверждает, что заблокировал бот «Умного голосования» в интересах большинства российских пользователей.

Основатель мессенджера Telegram утверждает, что заблокировал бот «Умного голосования» команды политика Алексея Навального в интересах большинства российских пользователей.

Сервис Telegram не может работать изолированно. Он обязан следовать правилам корпораций Apple и Google, чтобы оставаться доступным для пользователей, уверяет Павел Дуров. По его словам, из-за политики IT-гигантов, которые удалили приложение Навальный, мессенджеру на период выборов в Госдуму пришлось заблокировать бот «Умного голосования». Это специальная программа, которая называла альтернативных кандидатов на выборах, рекомендуемых сторонниками политика Алексея Навального. Apple и Google начали требовать от Telegram и других приложений соответствия законам той или другой страны только в этом году, пишет Дуров. Если американские IT-гиганты что-то ограничивают или удаляют мессенджер обязан делать так же, утверждает разработчик Telegram. Иначе мессенджер потерял бы возможность обходить местные запреты, пользователи в России не смогли бы установить приложение или обновить его. А существующие потеряли бы доступ к Telegram как только Apple и Google отключили уведомления. Кроме того, Дуров считает, что требования российских властей удалить приложение Навальный не нарушают конституцию и права человека. Дуров также отметил, что для него интересы сотен миллионов пользователей Telegram всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы. Напомним, бот «Умного голосования» был заблокирован в Telegram во второй день выборов, 18 сентября. Решение Дуров объяснил необходимостью соблюдения практики «дней тишины», которая подразумевает отсутствие агитации во время проведения выборов. Навальный позже сказал, что не ожидал увидеть Дурова в списке блокирующих его ресурсы и потому «страшно огорчен и разочарован».

Напомним, что около трёх с половиной лет назад в России власти пытались заблокировать работу мессенджера Telegram, однако сделать этого им так н не удалось. В этом году Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей за отказ удалить каналы для организаций акций протеста, сообщил Дуров.