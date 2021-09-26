Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева уже два дня остается в здании городского парламента. Силовики оцепили выходы из Мосгордумы и начали караулить представителей КПРФ еще днем в пятницу, накануне протестной акции, которую проанонсировали коммунисты. Енгалычева в интервью «Эху» сказала, что сейчас полицейских не видно, однако, они могут дежурить неподалеку.

В преддверии акции, которая в субботу прошла в формате встречи с депутатом Госдумы, силовики также оцепили горком КПРФ и дежурили у квартир некоторых политиков. В полиции сообщили, что за акцию на Пушкинской площади, которая прошла в понедельник, к ответственности привлекли уже 30 человек.