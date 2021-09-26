Власти Мали обратились к российской частной военной компании с просьбой помочь в борьбе против террористов.

Премьер-министр Шогель Кокалла Майга отмечает, что внешняя поддержка Мали со стороны Франции существенно сокращается. Завершается операция «Бархан», которая длилась несколько лет и была направлена против исламских террористических группировок. Так как военные из региона уходят, перед страной стоит задача заполнить этот пробел, считает Шогель Кокалла Майга.

Премьер-министр Мали подчеркнул, что остается ощущение, что их бросили посреди полета. Проведение переговоров между малийскими властями и российской частной военной компанией подтвердил Министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом Лавров отрицает связь Кремля с этой сделкой. Какую ЧВК могут привлечь к борьбе с террористами в Мали, он не уточнил. Французские СМИ писали, что речь идет о ЧВК «Вагнера».

В Евросоюзе предупредили, что появление российских наемников в африканской стране станет «красной чертой» для ЕС.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Эху» сказал, что единственной причиной обращения властей Мали именно к частной российской военной компании может быть то, что они реагируют быстрее, чем официальная помощь.

Чепа предположил, что Мали могли обратиться не только к России, так как, по его словам, африканские страны обращаются за помощью «веерно», и рассчитывают на того, кто поможет. Франция начала военную операцию в Мали еще в 2013 году, однако, после того, как в августе прошлого и в мае этого года в стране произошли военные перевороты, Париж объявил о завершении антитеррористической операции. Ей на смену должен прийти международный альянс. В середине сентября появились сообщения о планах африканских властей нанять бойцов ЧВК «Вагнера». Однако, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков это отверг.

Отмечу, раньше российские власти предпочитали термин «частная военная компания из России» не употреблять. Работа ЧВК в стране законодательно не урегулирована, а деятельность их бойцов формально подпадает под статью уголовного кодекса «наемничество». Ранее неоднократно сообщалось о том, что подобные частные структуры из России действуют в Сирии, Ливии и Центральноафриканской республике.