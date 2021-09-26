Россиянка Анна Кикина готовится побить национальный женский рекорд пребывания в космосе

Агентство РИА Новости со ссылкой на программу полета МКС сообщает, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса должна полететь на орбиту через год и пробыть на Международной космической станции почти 190 дней. Пока российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой, которая совершила два полета на станции «Мир» суммарной длительностью почти 180 дней. Абсолютный рекорд – у американки Пегги Уитсон. Она за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.