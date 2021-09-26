Болельщики «Спартака» в знак недовольства командой первые минуты матча провели спиной к полю. Как передает сайт Sports.ru, на трибуне был вывешен баннер «Безволье – хлябь, где тонет все благое». Весь первый тайм болельщики пели «Руководство – вон». При этом столичная команда обыграла «Уфу» со счетом 2:0. «Спартак» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 9 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидер первенства – петербургский «Зенит».