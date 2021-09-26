Синоптики предупредили москвичей о желтом уровне погодной опасности в регионе. По данным Гидрометцентра, в столице и Подмосковье ожидается порывистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

При этом уже на следующей неделе синоптики ожидают потепления. Впрочем, они расходятся во мнении, стоит ли называть эту погоду бабьим летом. Несмотря на то, что в городе будет больше солнца и почти не будет осадков, воздух прогреется примерно до 13 градусов тепла, тогда как традиционно в период, который принято называть бабьим летом, бывает до +20.