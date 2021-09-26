Несколько районов Дагестана остались без света из-за дождей. Там также нарушено автомобильное сообщение, — передает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале. Местные власти также говорят о селях и камнепадах, вызванных стихией. Пострадавшие районы получат помощь из резервных источников финансирования.

Накануне сильные ливни затопили несколько поселков Сочи. На время было перекрыто движение по федеральной автодороге.