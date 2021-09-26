Несколько районов Дагестана остались без света из-за дождей. Там также нарушено автомобильное сообщение, — передает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале. Местные власти также говорят о селях и камнепадах, вызванных стихией. Пострадавшие районы получат помощь из резервных источников финансирования.
Накануне сильные ливни затопили несколько поселков Сочи. На время было перекрыто движение по федеральной автодороге.
Несколько районов Дагестана остались без света из-за дождей
Несколько районов Дагестана остались без света из-за дождей. Там также нарушено автомобильное сообщение, — передает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале. Местные власти также говорят о селях и камнепадах, вызванных стихией. Пострадавшие районы получат помощь из резервных источников финансирования.