В Австралии умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Близкий друг музыканта, журналист Крейг Беннетт написал в Твиттере, что Ланкастер ушел из жизни в своем доме в окружении родных. Он страдал рассеянным склерозом и, по словам друга, упорно боролся с болезнью, до последнего выступая на сцене, несмотря на то, что ему было трудно передвигаться самостоятельно.

Status Quo была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 миллионов копий.