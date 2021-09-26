Генсек ООН объявил, что мир находится на пороге ядерного уничтожения. Антониу Гутерриш призвал страны избавляться от этого вида оружия.

В мире хранится почти 14 тысяч единиц ядерного оружия, обеспокоен генсек ООН. «Человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению», написал на своей страничке в твиттере Антониу Гутерриш. Он призвал ликвидировать арсеналы по всему миру и назвал этот вид оружия массового поражения чудовищным. «Пришло время навсегда рассеять облако ядерного противостояния, ликвидировать арсеналы и открыть новую эру доверия и мира», призывает Гутерриш. ООН также распространила заявление главы организации. Продление Россией и США договора по сокращению стратегических наступательных вооружений приблизит ядерное разоружение, говорится в документе. Гутерриш также обеспокоен тем, что ряд стран качественно развивают свои арсеналы, что говорит о намерении начать новую гонку вооружений. Призывы генсека ООН прозвучали в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечают сегодня.

Россия и США в феврале продлили договор, согласно которому они должны сократить свои ядерные арсеналы. Соглашение будет действовать до февраля 2026-го года.