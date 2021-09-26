Экс-кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова сказала, что нашла ботов в электронном голосовании. По словам политика, речь идет о ста тысячах зарегистрированных пользователей.

Брюханова предположила, что фальсификаторы ориентировались на явку в 80%, потому что такая доля избирателей участвовала в онлайн-голосовании на муниципальных выборах год назад.

В движении «Голос», которое российские власти считают иностранным агентом, отметили, что пока специалисты не нашли в электронном голосовании намеренных нарушений.