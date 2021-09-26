В России второй день подряд выявляют больше 22 тысяч заразившихся коронавирусом. В прошлый раз выше этой отметки показатель поднимался еще в середине августа. По данным оперативного штаба, умерли еще 805 человек, выздоровели чуть больше 13,5 тысяч. В Москве суточная заболеваемость второй день подряд превышает 3 тысячи. Жертвами эпидемии в городе стали 59 человек.
2021-09-26T12:02:01+03:00
2021-09-26T12:02:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:02, 26 сентября 2021
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