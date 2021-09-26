Оперштаб: Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 498, до 7 420 913

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 498 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 758 (7,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055) и Подмосковье (1215), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 3275, 2. Санкт-Петербург — 2055, 3. Московская область — 1215», — говорится в сообщении, передает «РИА» Новости.