В столкновениях с силами безопасности Израиля погибли по меньшей мере 5 палестинцев. Это произошло в ночь на воскресенье на Западном берегу реки Иордан, — пишет газета Jerusalem Post. Издание отмечает, что все случилось на фоне арестов, которые проводили израильские спецслужбы. Их целью были члены движения ХАМАС, которое, по данным разведки, готовило атаки на территории страны. Столкновения все еще продолжаются. В армии обороны Израиля утверждают, что убитые действительно были членами ХАМАС. Израиль ожидает ракетных ударов со стороны радикалов в ответ на гибель своих людей.