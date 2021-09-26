В Екатеринбурге задержали девять активистов «Другой России Эдуарда Лимонова». Они участвовали в согласованном пикете КПРФ против итогов выборов в Госдуму, — передает интернет-издание Znak.com. Среди задержанных – члены партии из Перми и Екатеринбурга, по меньшей мере к одному из них полицейские применили силу.

Ранее сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Свердловской области проводили проверку в отношении членов «Другой России Эдуарда Лимонова». У силовиков были претензии к символике партии.