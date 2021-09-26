В Службе внешней разведки сочли непрофессиональным доклад американских спецслужб о происхождении коронавируса. В опубликованном документе содержались очень расплывчатые и даже политизированные оценки, — сказал в интервью телеканалу RT директор СВР Сергей Нарышкин. По его мнению, для разведки такие выводы выглядят непрофессиональными.

Доклад, о котором идет речь, был опубликован в конце августа. В нем говорится, что Китай не знал о вирусе до вспышки и что ковид-19 не был разработан как биологическое оружие. При этом в Вашингтоне сочли, что Пекин препятствует глобальному расследованию.