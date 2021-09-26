Синоптики установили в Москве желтый уровень погодной опасности.

Сильный ветер может стать источником неприятностей. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, что несет жителям столицы потенциальную опасность. Предупреждение действует до вечера воскресенья. Конец месяца, по мнению специалистов, будет более теплым чем предыдущие недели. При этом главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова говорит, что бабьего лета ждать не стоит, а ее коллега из центра Фобос Евгений Тишковец, напротив прогнозирует его наступление. Между тем юг России оказался под ударом стихии. В Сочи после сильных дождей под водой скрылся участок федеральной трассы в Лазаревском районе. Чуть позже движение удалось возобновить. В Дагестане, особенно в горных районах мощные водяные потоки уносили целые дома, а камнепады бомбардировали здания. И здесь часть дорог оказалась размытой, а тысячи людей остались без света и тепла.

Гидрометцентр прогнозирует плохую погоду и в ряде других российских регионов. Дождь со снегом ожидается в Башкортостане, Иркутской, Курганской, Свердловской и Челябинской областях.