Американские пограничники задержали полтора десятка мексиканских военных, случайно перешедших границу. Они въехали на двух машинах на территорию США около полуночи. Нарушители сказали, что не осознавали к тому моменту, что находится в соседнем государстве, — передает агентство Reuters. Все задержанные, их оружие и автомобили были возвращены в Мексику уже через несколько часов.