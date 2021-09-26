Американские пограничники задержали полтора десятка мексиканских военных, случайно перешедших границу. Они въехали на двух машинах на территорию США около полуночи. Нарушители сказали, что не осознавали к тому моменту, что находится в соседнем государстве, — передает агентство Reuters. Все задержанные, их оружие и автомобили были возвращены в Мексику уже через несколько часов.
2021-09-26T11:04:14+03:00
2021-09-26T11:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 26 сентября 2021
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