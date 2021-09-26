Владимир Путин порыбачил в Сибири и провел ночь в палатке в тайге. Фото и видео с отдыха президента двухнедельной давности пресс-служба Кремля опубликовала только сегодня.

Свой отпуск президент провел на природе в Саяно-Шушенском заповеднике. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Путину показали медвежью берлогу и кадры с видеоловушек, на которых были котята снежного барса.

Он ходил по тайге в теплой крутке, перчатках и шляпе, путешествуя на машинах, встретил маралов. Они выбежали прямо к автомобилю и чуть его не сбили. Глава государства, делясь впечатлениями, назвал оленей огромными и отметил, что никогда таких не видел. Он пошутил, что таким бы бегунам выступать на Олимпийских играх.

Затем президент в сопровождении управлял катером, причалив к берегу, стоя в высоких резиновых сапогах, порыбачил. Ему удалось поймать щуку. Уже ближе к вечеру Путин устроился в палатке с обогревателем, оформленным в виде камина для уюта.

Российский президент ранее уже бывал на отдыхе в тайге. Министр обороны Шойгу как минимум второй раз сопровождает главу государства на отдыхе.