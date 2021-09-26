Премьер-министр Мали объяснил обращение к российской ЧВК уходом из страны французских военных. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Шогель Кокалла Майга сказал, что теперь властям нужно «заполнить пробел», который безусловно возникнет после сворачивания антитеррористической операции «Бархан»:

Мали сожалеет, что принцип консультаций и согласования, который должен быть правилом между привилегированными партнерами, не был соблюден до принятия решения правительством Франции. Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции «Бархан», ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили посреди полёта. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами.

Накануне об обращении Мали к российским наемникам сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. При этом ранее, комментируя информацию агентства France 24 о том, что ЧВК «Вагнера» могут привлечь к обучению малийских военнослужащих. В МИДе Франции предупреждали, что присутствие наемников в африканской стране может привести к серьезным последствиям для России, а глава европейской дипломатии заявлял, что это отразится на сотрудничестве между ЕС и переходным правительством Мали.