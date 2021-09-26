В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой вакцины. При этом приглашение в первую очередь направят жителям старше 85 лет, — сообщили в бельгийском Минздраве. Власти объясняют это тем, что стараются защитить наиболее уязвимые группы населения. Вопрос ревакцинации граждан других возрастных групп пока обсуждают.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала не смешивать вакцины разных типов и на время отказаться от идеи ревакцинации. В ВОЗ отмечают, что ее эффективность и безопасность пока малоизучены. Кроме того, там призывали подумать о бедных странах, которые не могут обеспечить даже первичную вакцинацию медицинских работников.