Бывший полковник армии Руанды, осужденный за геноцид, скончался в тюрьме. Теонесте Багосоре было 80 лет, — передает радиостанция RFI.

Жертвами геноцида в Руанде стали около 800 тысяч человек. Большинство из них принадлежало к этническому меньшинству из народности тутси. В 1994 году ООН учредила международный трибунал для расследования обстоятельств преступлений против человечности. Багосора, бежавший в Камерун, был арестован двумя годами позже. Суд огласил приговор – пожизненное заключение. Лишь в 2008 наказание сократили до 35 лет.