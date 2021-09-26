Причиной крушения Ан-26 под Хабаровском могла стать ошибка пилотов. Источник агентства Интерфакс рассказал, что первые полученные данные указывают на несоответствие фактических действий экипажа заявленным при выполнении разворота. Воздушное судно поворачивало не в ту сторону, что в условиях гористой местности оказалось фатальным. При этом самолет, по предварительным данным, был исправен. С борта на землю о неполадках не докладывали.

Ан-26 разбился в эту среду при столкновении с сопкой. Все шесть человек на борту погибли.